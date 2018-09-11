Украинские силовики ударили по школе в Донбассе из гранатометов

Детей эвакуировали

ЧП случилось в 8 часов утра. Здание школы в Михайловке (Золотое-4) с направления населенного пункта Золотое-5 обстреляли из гранатометов и другого оружия.

Украинские силовики наплевали на "школьное перемирие". К счастью, никто из детей не пострадал. Всех учеников вывели из школы. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, "школьное перемирие" в Донбассе действует с 29 августа. Его заключили в связи с началом учебного года.

Но, как выяснилось, киевских бойцов это не останавливает. Они ударили по детям после короткой передышки – накануне пресс-служба Минобороны ЛНР сообщила, что обстрелов за истекшие сутки не было, напоминает РИА ФАН.