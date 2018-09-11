Украинские силовики ударили по школе в Донбассе из гранатометов

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ЧП случилось в 8 часов утра. Здание школы в Михайловке (Золотое-4) с направления населенного пункта Золотое-5 обстреляли из гранатометов и другого оружия.
Украинские силовики наплевали на "школьное перемирие". К счастью, никто из детей не пострадал. Всех учеников вывели из школы. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Напомним, "школьное перемирие" в Донбассе действует с 29 августа. Его заключили в связи с началом учебного года.
Но, как выяснилось, киевских бойцов это не останавливает. Они ударили по детям после короткой передышки – накануне пресс-служба Минобороны ЛНР сообщила, что обстрелов за истекшие сутки не было, напоминает РИА ФАН.
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