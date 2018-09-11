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Порошенко связал теракты 11 сентября в США с Россией

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Трагедия американцев стала поводом для главы Незалежной напомнить о себе

Очередная годовщина страшных событий, произошедших в США 11 сентября 2001 г., показалась президенту Украины Петру Порошенко удобной возможностью поговорить о своих делах. На странице в Facebook он разместил обращение к "дружественному американскому народу", продублировав его по-английски. Но после первых слов о "боли в сердце" быстро, по-деловому перешел к своей главной мантре: жалобе на агрессивного соседа.

Отметив, что "терроризм не знает границ", Порошенко рассказал, что "украинский народ чувствует это полностью, когда террористические группы, порожденные российской стороной, методично и целенаправленно уничтожают Донбасс". Однако он, Порошенко, готов дать "решительный ответ", причем не один, а в союзе с США и другими силами, "нерушимое партнерство" с которыми Киев "высоко ценит".

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Теракт 11 сентября 2001 г. в США устроили боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Они захватили 4 пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона. Еще один авиалайнер был сбит и рухнул в Пенсильвании, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Жертвами той трагедии в общей сложности стали 2 тысячи 977 человек. Однако останки 1 тысячи 111 человек, по данным Reuters, до сих пор не опознаны. Агентство отмечает, что работа по идентификации тел продолжается, однако за последние 5 лет специалисты определили личности всего пяти погибших. Остальные родственники вынуждены довольствоваться общим мемориалом памяти.

Вера СВЕТЛОВА
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