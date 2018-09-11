Жители бывшей союзной республики просят вернуть им их 1984-й

Население южных и восточных регионов Незалежной мечтает воскресить те времена, когда их страна входила в состав СССР. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного "Кальмиусской группой" и компанией GfK Ukraine.



Около 43% украинцев объявили о том, что в советские времена им жилось лучше. На востоке страны подобного мнения придерживаются 51% респондентов, показал соцопрос, результаты которого анализирует "Украинская правда".

Результаты также продемонстрировали, что страна по-прежнему расколота на два непримиримых лагеря. У них разнятся ценности и приоритеты. Так, в западных областях большая часть граждан (54%) заявила о том, что жизнь их семей в сегодняшней Украине лучше, чем в советский период. Противоположного мнения придерживается 31% участников опроса из числа проживающих на украинском Западе.

Согласно исследованию, около трети населения Украины и почти половина населения подконтрольных Киеву территорий Донбасса не поддерживают политику декоммунизации, проводимую режимом Петра Порошенко. Каждый четвертый украинец в целом по стране и каждый третий (36%) житель Донбасса поддержал бы возрождение Советского Союза, в который бы входила Украина.

Исследователей такое положение дел скорее печалит. Они отмечают, что озвученный российской властью тезис о распаде СССР как "крупнейшей геополитической катастрофе" "ложится на подготовленную почву, особенно среди пожилых людей".

Исследование проводилось компанией GfK Ukraine посредством телефонного интервью с 4 по 20 июня 2018 года. В опросе приняли участие 1 тысяча 966 граждан Украины, среди них 540 жителей подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность составляет: для Украины – не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не более 4,9%.

Украинские социологи в последнее время раз за разом приходят к неожиданным результатам в своих исследованиях. Выясняется, что реальные взгляды украинцев разительно отличаются от настроений, которые им приписывает политики и провластные СМИ. В стране, за исключением западных областей, теряют популярность националистические идеи. У всех ведущих политиков страны рейтинг находится в районе статистической погрешности.

А не так давно руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сделал довольно сенсационное заявление о том, что, по данным опросов, на Украине каждый шестой житель симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину и выступает за восстановление связей с Москвой.