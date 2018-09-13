На Украине представили разработку по внедрению экстремистской идеологии в сознание подростков

Молодое поколение должно не просто знать в лицо героев былых лет, но и иметь возможность почувствовать себя участником исторических событий. С такой похвальной инициативой выступил Институт национальной памяти Украины. Вот только там решили распространять среди детей весьма искаженную версию истории. А чтобы она как можно глубже вошла в неокрепшие умы и души, создатели обратились к принципу игры. Так появилась настольная игра.

"Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в РФ) против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев", – говорится в презентации. Там отмечается, что при помощи "элементов тактики и стратегии" внимание играющих фокусируется на героической борьбе УПА с врагами.

Игра под названием "УПА – ответ непокорного народа" уже вторая по счету, выпущенная Институтом национальной памяти Украины. В прошлом году там растиражировали настольную игру под названием "Украинская революция. Сто лет борьбы". Как указывали ее авторы, игра вызвала одобрение учителей истории и интерес учеников.

УПА действовала на Украине в годы Второй мировой войны, выступая на стороне гитлеровских войск. После 1945 г. ее последователи продолжили националистическую и экстремистскую деятельность, жертвами которой становились комсомольцы, члены КПСС и представители интеллигенции.

Указом Петра Порошенко от мая 2015 г. "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" присвоен официальный статус борцов за независимость, а ее лидеры Степан Бандера и Роман Шухевич названы национальными героями Украины.