Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине признали победу "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
продолжение"Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
Надежд на большой транзит российского газа не осталось

Киевским властям уже сейчас необходимо готовиться к неизбежному – пополнения госказны за счет перекачки голубого топлива из России в страны Европы значительно сократятся после старта "Северного потока – 2". Об этом заявил бывший комбат нацбатальона "Айдар", а ныне депутат Верховной рады Сергей Мельничук.

Во всем он винит твердую позицию Берлина.

По теме

"Реально то, что Германия нам не уступит. Бизнесмены Германии, которые наполняют бюджет ФРГ, они строили и продолжат строительство. Они от своего не отступятся. Да, будут идти переговоры с США и есть уступки американским фирмам, которые пытаются выйти на европейский рынок газа. Будет строительство терминалов, через которые будет поставляться газ из США. Поэтому европейский рынок газа будет поделен, и откровенно Украина теряет свои позиции транзитера", – сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.


При этом он подчеркнул, что Незалежная добросовестно выполняет свои транзитные обязанности, что, впрочем, никак не повлияет на судьбу украинской ГТС.

"Как транзитер, мы оказываем свои услуги качественно и вовремя. То, что мы меньше будем зарабатывать на этом, это факт. Важно, чтобы транзитный потенциал, который будет идти через нашу газотранспортную систему, не уменьшался до определенного количества для самоокупаемости этого газопровода", – переживает нардеп.

В свою очередь американцы продолжают критиковать "СП-2", утверждая о потере европейцами каких-то свобод и зависимости от Кремля в связи с прокладкой газовой трубы. Вот и сегодня традиционную для последних месяцев мантру проговорил министр энергетики США Рик Перри, причем произошло это на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Мы выступаем против "Северного потока – 2", который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы) в случае, если что-то пойдет не так", – цитирует РИА "Новости" американца.

По его словам, в Вашингтоне знают о желании "европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика".

Напомним, после запуска газопровода "СП-2" Украина может понести экономический ущерб в размере 3% от ВВП. В конце августа коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что такие потери сравнимы с тратами на обеспечение украинской армии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Рубль сделали слабой валютой

Его принесли в жертву бюджетным интересам

Захарченко убили свои

Киев пытается отвести от себя подозрения разными путями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей