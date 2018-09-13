Надежд на большой транзит российского газа не осталось

Киевским властям уже сейчас необходимо готовиться к неизбежному – пополнения госказны за счет перекачки голубого топлива из России в страны Европы значительно сократятся после старта "Северного потока – 2". Об этом заявил бывший комбат нацбатальона "Айдар", а ныне депутат Верховной рады Сергей Мельничук.

Во всем он винит твердую позицию Берлина.

"Реально то, что Германия нам не уступит. Бизнесмены Германии, которые наполняют бюджет ФРГ, они строили и продолжат строительство. Они от своего не отступятся. Да, будут идти переговоры с США и есть уступки американским фирмам, которые пытаются выйти на европейский рынок газа. Будет строительство терминалов, через которые будет поставляться газ из США. Поэтому европейский рынок газа будет поделен, и откровенно Украина теряет свои позиции транзитера", – сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что Незалежная добросовестно выполняет свои транзитные обязанности, что, впрочем, никак не повлияет на судьбу украинской ГТС.

"Как транзитер, мы оказываем свои услуги качественно и вовремя. То, что мы меньше будем зарабатывать на этом, это факт. Важно, чтобы транзитный потенциал, который будет идти через нашу газотранспортную систему, не уменьшался до определенного количества для самоокупаемости этого газопровода", – переживает нардеп.

В свою очередь американцы продолжают критиковать "СП-2", утверждая о потере европейцами каких-то свобод и зависимости от Кремля в связи с прокладкой газовой трубы. Вот и сегодня традиционную для последних месяцев мантру проговорил министр энергетики США Рик Перри, причем произошло это на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Мы выступаем против "Северного потока – 2", который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы) в случае, если что-то пойдет не так", – цитирует РИА "Новости" американца.

По его словам, в Вашингтоне знают о желании "европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика".

Напомним, после запуска газопровода "СП-2" Украина может понести экономический ущерб в размере 3% от ВВП. В конце августа коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что такие потери сравнимы с тратами на обеспечение украинской армии.

