США использовали Украину против "Северного потока - 2"

Киев – марионетка США в энергетическом вопросе

Политическое давление Белого дома – неверный шаг в антикампании, направленной против строительства "СП-2", в которой Штаты попросту попользовались Незалежной. Американские предостережения о том, что топливная магистраль затронет экономическую и энергетическую безопасность Европы, – блеф, считает украинский эксперт Валентин Землянский.

По его мнению, возведение "Северного потока – 2" никаким боком не касается США, а политики в данном проекте ровно столько, сколько в любом другом, где затрагиваются межгосударственные интересы.

"Где США и где "Поток"? Почему их это касается?" – риторически отметил эксперт в эфире канала NewsOne, подчеркнув, что уже в этом году газовые запросы Европы вырастут, львиную долю поставок голубого топлива обеспечит именно "Газпром" – порядка 200 млрд куб. метров.

В этой связи ЕС не помешает лишний газовый маршрут, тем более в обход Киева. Особенно "СП-2" на руку Германии, которая выступает и партнером проекта, и получает перспективы выхода в совместное предприятие по управлению украинской ГТС.

А вот Вашингтон по двум фронтам проигрывает, ведь новая магистраль добавит Берлину веса в ЕС, особенно на фоне британского Brexit. Да и методы борьбы Белого дома за европейский рынок вряд ли увенчаются должным успехом, уверен Землянский.

"Это ненаказуемо, только пока экономическая конкуренция не переходит в политику. А санкции – это уже политическая плоскость", – пояснил он.

Что касается "заботы" о Киеве, которой манипулируют Штаты, пытаясь остановить "Северный поток – 2", ее эксперт по вопросам энергетики также отнес к разряду, мягко говоря, неправды.

"Здравомыслящим людям давно понятно, что Украину просто используют рассказами о "партнерстве" и "дружбе". Нет у Украины друзей! По определению их не может быть ни у одного государства. Каждая страна преследует собственные интересы, и когда они с кем-то совпадают, возникает партнерство. А дружеские отношения могут быть между людьми – например, между лидерами стран", – заключил Землянский.