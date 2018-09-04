"Северный поток-2" обошелся без Дании

На Украине считают, что остановить российское строительство газопровода может только американская "булава"

В Финляндии начинается прокладка подводной части трубопровода "Северный поток – 2". Об этом представитель компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщил газете "Ведомости". Он признал, что разрешение от Дании до сих пор не получено, но "Газпром" решил больше не откладывать реализацию проекта.

В настоящее время судно-трубоукладчик Solitaire уже прибыло к побережью Финляндии. Заходить в порт Хельсинки ему не нужно – трубы ему будут доставлять со склада в городе Котка. В какую сторону двинется трубоукладчик после того, как закончит работу в финских водах, пока не известно.

В настоящее время РФ и ФРГ ведут подготовку наземных участков газопровода. Некоторый сдвиг по срокам – с лета на сентябрь – произошел из-за Дании. Копенгаген затянул с выдачей разрешения на прокладку трубы в своей экономической зоне. На предложенный альтернативный вариант маршрута власти страны даже не отреагировали.

Теперь, судя по всему, "Газпром" решил строить морской участок без учета мнения Дании: если разрешение не будет получено вовремя, можно будет уйти в международные воды. Это дороже, но время тоже дорого.

Сейчас даже Киев признал, что "Северный поток – 2" будет проложен, несмотря ни на что. Как сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, есть только два способа остановить строительство газопровода: запрет может наложить ЕС, но для этого нужно коллективное решение стран-членов, поэтому такой путь маловероятен.

"Второй путь – это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект", – сказал дипломат в интервью "Европейской правде". По его мнению, это способ куда более действенный и реальный. И Киев будет на него рассчитывать.

Газопровод "Северный поток – 2" соединит напрямую территории России и Германии. Поставки газа по нему должны начаться уже в 2019 году.