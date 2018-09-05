Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Представители крупных немецких компаний и власти ФРГ обеспокоены обсуждением очередного пакета санкций в отношении РФ. Ведь под ограничениями могут оказаться новый трансбалтийский газопровод и все контрагенты "Газпрома" из третьих стран, участвующие в реализации проекта. Это нанесет огромный ущерб Германии – ключевому партнеру США в Европе.



В Министерстве иностранных дел, Министерстве финансов, Министерстве экономики и ведомстве федерального канцлера Германии царят недоумение и настороженность, пишет местное издание Handelsblatt. Немецкая энергетика ориентирована на Россию как главного поставщика энергоресурсов. А предлагаемые Вашингтоном ограничения грозят срывом многомиллиардного проекта "Северный поток – 2".

"Американские санкционные законы бьют как по врагам, так и по друзьям. Никогда ранее США не использовали свою экономическую мощь так агрессивно и эгоистично, как теперь. Американцам уже недостаточно запрещать своим собственным компаниям определенные торговые связи. Они хотят и европейские компании заставить придерживаться их линии поведения", – говорится в материале, перевод которого публикует "Иносми.ру".

Берлин обвиняет Вашингтон в том, что США "устраивают торговые блокады и заставляют немцев за это расплачиваться". Особое недовольство немецких политиков вызывает тот факт, что любые переговоры с американцами на сей счет могут оказаться напрасными, поскольку президент Дональд Трамп не обязательно будет ориентироваться на их результаты и прислушиваться к мнению европейцев. Внешняя политика США "зависит от капризов президента", констатируют в немецком МИД.

В отношении РФ у властей США нет единой позиции. Мнения Трампа и Конгресса противоречат друг другу. Если глава государства настроен на примирение с Москвой, то законодатели назло ему вводят против России все новые штрафные меры. В своем стремлении наказать Кремль за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы 2016 г. сенаторы устроили настоящую гонку в разработке санкций. Ко всему этому добавляются торговые штрафы из-за нарушений эмбарго на поставку товаров в Северную Корею и за попытку отравления семейства Скрипалей в Великобритании.

Президенту США приходится уступать, чтобы избежать дальнейшего раздувания обвинений в незаконных связях с Кремлем. "Немецкой политике угрожает опасность стать побочной жертвой американской внутренней политики", – констатируют авторы Handelsblatt.

Компании, связанные с "Северным потоком – 2", оказались перед сложным выбором. На прошлой неделе энергетический концерн Uniper заявил о готовности выйти из числа партнеров проекта, если на газопровод будут наложены американские санкции: слишком уж опасными последствиями это грозит. В настоящий момент у правительства ФРГ нет средств, чтобы реально повлиять на решения американских конгрессменов.

Тем не менее экономисты призывают немецкий бизнес не сдавать позиции под угрозой санкций. Только так Германия сможет выразить свое несогласие со стремлением США диктовать всему миру свою волю.

Газопровод "Северный поток – 2", который на протяжении всего времени реализации проекта находится под угрозой введения американских санкций, протянется от берегов РФ к берегам Германии по дну Балтийского моря. По двум ниткам трубопровода будет ежегодно прокачиваться 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость проекта составляет €9,5 миллиардов. Половину этих средств выделит "Газпром" (единственный акционер), вторую половину – консорциум европейских инвесторов.