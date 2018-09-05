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На Украине обвинили Россию в установке жучков в трубе "Северного потока"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Аналитики Незалежной извращаются в способах сохранить транзит российского газа

Об очередной угрозе, которая якобы заложена в трубопроводе "Северный поток – 2", предупредили Европу с берегов Днепра. Не сказать прямо, что это свежая мысль. А именно – Россия планирует оснастить трубу средствами ведения разведки. Такого мнения придерживается украинский эксперт Михаил Гончар.

По его словам, не "нужно иметь каких-либо сомнений в том, как будет использоваться "Северный поток – 2", да и первый, потому что это одна трасса".

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В качестве примера он привел ситуацию у побережья Крыма.

"Достаточно взглянуть на то, что Россия сделала на Черном море, захватив наши добывающие мощности. Между тем она оснастила их различными способами ведения разведки. А для того, чтобы контролировать определенное пространство, вот как раз это и нужно, потому что нужно видеть все, что в нем происходит – на поверхности моря, под поверхностью моря. И потому-то они оборудовали добывающие платформы, блок-кондуктора радиолокационными станциями сантиметрового и миллиметрового диапазонов типа "Нева", которые сканируют морское надводное пространство", – заявил Гончар в интервью "Укринформу".

По его данным, россияне под водой установили гидроакустическое оборудование, с помощью которого контролируют подводное пространство.

"Это и является признаком приготовлений к каким-то более серьезным действиям, когда возникнет такая необходимость", – отмечает эксперт.

"Посмотрев на то, что сделала Россия с гражданской морской инфраструктурой, навесив на нее разведывательное оборудование, легко предположить, что она то же сделает и на Балтике. Тем более, что в случае с "Северным потоком – 2" это еще легче и красивее можно упаковать. Там не будет размещено какое-то стационарное оборудование, наоборот, мобильные разведывательные комплексы", – подчеркнул Гончар.

О том, что Москва вместе с газовой трубой собирается проложить по дну Балтийского моря еще и шпионское оборудование, говорят давно разные противники строительства "СП-2". И громче всех об этом кричат из США. Да так, что зародили сомнение в целесообразности участия в проекте Данию, которая до сих пор никак не может определиться.

Именно в мае текущего года зампомощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк заявила, что РФ может установить вдоль газопровода аппаратуру технической разведки для слежения за обстановкой на Балтике. И хотя в датском оборонном ведомстве такие шаги назвали нереалистичными, однако власти страны все никак не дают разрешения на прокладку "СП-2" в территориальных водах Дании.

А между тем сегодня стало известно о том, что компания Nord Stream 2 AG приступила к укладке труб газопровода в водах Финляндии.

Работы начались в 14:25 по московскому времени. Прокладку нитки в Финском заливе осуществляет судно Solitaire, экипаж которого будет трудиться круглосуточно и без выходных.

Как напоминает телеканал "360", "СП-2" дублирует уже действующий трубопровод между Россией и Германией. Стоимость строительства подводной части проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Бремя затрат из этой суммы в €4,75 млрд берут на себя европейские партнеры "Газпрома". Мощность "Северного потока – 2" составит 55 млрд куб. м газа в год. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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