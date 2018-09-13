Швеция дала "добро" на взыскание долга с российского монополиста, но тот не собирается сдаваться

Апелляционный суд округа Свеа отменил свое предыдущее решение о приостановке принудительного взыскания в Швеции активов "Газпрома" в пользу "Нафтогаза". Об этом сообщил в четверг коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Под конец дня еще одна хорошая новость – апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому "Газпром" нам должен заплатить уже более $2,6 млрд", – написал он в своем Facebook.

По его словам, таким образом украинская компания доказала "всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража, ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение во всех странах".

В заявлении пресс-службы "Нафтогаза" утверждается, что сегодняшний судебный вердикт окончательный.

"Суд кратко обосновал свое решение, отметив: "Причин, по которым было принято решение о приостановлении исполнительных действий, более не существует. Предварительные решения о приостановлении, соответственно, отменяются". В своем решении суд отметил, что оно не подлежит обжалованию", – следует из сообщения компании.

Также подразумевается, что нынешний вердикт означает, что "суд считает маловероятным успех "Газпрома" в апелляции решения Стокгольмского арбитража относительно транзитного контракта с "Нафтогазом". Данная апелляция рассматривается в том же суде.

Позже новости из Швеции прокомментировали и в "Газпроме". Там заявили, что борьба еще не закончена.

"Сегодня шведский суд удовлетворил просьбу "Нафтогаза Украины" об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения", – цитирует ТАСС заявление российского монополиста.

Компания продолжит и дальше отстаивать свою правоту всеми доступными законными средствами, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

"Газпром" в марте вердикты обжаловал, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В свою очередь, "Нафтогаз" 30 мая уведомил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом его ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.



Российский газовый концерн 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции в Швеции приостановки исполнения "транзитного" решения.