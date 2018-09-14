Украина стягивает войска к берегам Азова

Киев готов развязать войну с Москвой за господство в море

Украинцы не оставляют попыток взять под контроль Азовское и Черное моря. Киев направил к границам страны усиление в виде 270 бойцов спецназа. Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Незалежной Петр Цигикал.

"И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей", – цитирует его ТАСС.

При этом Цигикал добавил, что до конца года численность личного состава спецназа составит 1 тысяча человек.

Однако он не ответил, какие именно задачи поставлены перед бойцами.

Украинские пограничники задержали 25 мая рыболовецкое судно "Норд". После этого инцидента использование Азовского моря остается больным вопросом и для России, и для Украины, напоминает телеканал "360".

В ответ на такие действия Москва усилила контроль при досмотре судов Незалежной. Киев пригрозил создать корабельно-катерную группировку для защиты своих кораблей.