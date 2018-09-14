Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина стягивает войска к берегам Азова

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
продолжениеВоду в Крым перекрыла Россия
Киев готов развязать войну с Москвой за господство в море

Украинцы не оставляют попыток взять под контроль Азовское и Черное моря. Киев направил к границам страны усиление в виде 270 бойцов спецназа. Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Незалежной Петр Цигикал.

"И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей", – цитирует его ТАСС.

По теме

При этом Цигикал добавил, что до конца года численность личного состава спецназа составит 1 тысяча человек.

Однако он не ответил, какие именно задачи поставлены перед бойцами.

Украинские пограничники задержали 25 мая рыболовецкое судно "Норд". После этого инцидента использование Азовского моря остается больным вопросом и для России, и для Украины, напоминает телеканал "360".

В ответ на такие действия Москва усилила контроль при досмотре судов Незалежной. Киев пригрозил создать корабельно-катерную группировку для защиты своих кораблей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россиян сдали: WADA вынесла свой приговор

Организация оставит в силе дисквалификацию РУСАДА

США предупредили РФ о самых жестких санкциях

Вашингтон ставит условия Москве по "делу Скрипалей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей