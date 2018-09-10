"Нафтогаз" продаст ГТС за рубеж

К такому шагу украинскую компанию подстегивает строительство "Северного потока - 2"

В Незалежной собираются объявить тотальную распродажу. "Нафтогаз" готов уступить за деньги до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы.

ГТС планируют продать иностранцам, пока она не обесценилась, поскольку уже в следующем году услуги украинского транзита могут не понадобиться странам ЕС, в частности из-за строительства "Северного потока – 2". А пока, по оценке международных экспертов, весь пакет акций ГТС стоит $14 млрд.

О "заманчивом" предложении исполняющий обязанности главы правления энергетической компании Сергей Коновец написал в письме премьер-министру Незалежной Владимиру Гройсману.

"Если международный партнер заплатит соответственно $7 млрд за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", – сказано в тексте, фрагмент которого опубликовали "Украинские новости".

В компании просят обсудить данное предложение в Совете национальной безопасности и обороны, после чего принять решение. В обращении к правительству "Нафтогаз" ходатайствует о мерах, если после 2019 года поставки газа в ЕС через Украину прекратятся.

Уточняется, что в список составляющих разработанного и утвержденного плана следует включить военно-политические, материально-технические, экономические, финансовые и законодательные аспекты, чтобы защитить интересы страны.

Между тем действия "Нафтогаза" правомерны согласно принятому 4 года назад закону, который гласит, что 50% компании могут выкупить инвесторы из Америки и ЕС.

Новоиспеченные владельцы могут претендовать на управление или концессию. Кроме того, они могут рассчитывать на аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Руководство страны решило образовать компанию "Магистральные газопроводы Украины", чтобы передать ей от "Нафтогаза" контроль за ГТС.