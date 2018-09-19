Украинские сверхзвуковые ракеты оказались фейком

Гордость незалежного ракетостроения никуда не годится

Киев не способен производить современную высококачественную ракетную технику. У него на это нет ни специалистов, ни ресурсов. К тому же снаряды натовских калибров не подходят к старым советским установкам. Поэтому заявления украинских властей об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет являются не более чем политическим пиаром.



О том, что произведенные на Украине ракеты РС-80 "Оскол" вскоре встанут на вооружение украинской армии, сообщил у себя в Facebook президент страны Петр Порошенко.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", – похвастался украинский лидер.

Но российские специалисты опустили политика с небес на землю. По словам военного эксперта Бориса Рожина, Незалежная испытывает серьезные проблемы с производством боеприпасов. "Либо нет заводов, либо утрачена технология производства. Партию снарядов, которую недавно анонсировали для реактивных систем и артиллерии, стало возможно произвести только за счет той линии, которую открыли, если я не ошибаюсь, в этом году", – заявил Рожин в интервью РИА ФАН.

Украина стремится к скорейшему переходу на натовские параметры, но львиная доля техники, которая состоит на вооружении ее армии, – это советская реактивная и ствольная артиллерия, указал специалист. "Соответственно, у Киева есть проблемы с производством боеприпасов для старых вооружений, вместе с тем они хотят еще и производить припасы под натовские калибры. Естественно, в этих условиях говорить о том, что можно наладить какое-то мощное производство, не приходится", – заключил он.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что украинская экономика находится в таком упадочном состоянии, что страна не способна изготовить и ввести в строй новое оружие, ведь производство вооружений – это зеркало экономики.

"Если экономика на подъеме и имеет мощный потенциал, то и оборонно-промышленный комплекс в состоянии генерировать новые образцы вооружений и боевой техники. А модернизация, которой сегодня занимается Украина, – это не более чем обновление старых образцов, которое осуществляется для того, чтобы поставить там клеймо своего производства", – заявил политолог.

Характерным примером является судьба украинского танка "Оплот", широко разрекламированного тамошними политиками и СМИ. Изделие получилось слишком несуразным и слишком дорогим. Выяснилось, что в украинской казне денег хватит лишь на выпуск одного танка в год. К тому же с экипажем не провели необходимых занятий и во время учений "Оплот" не смог ни разу выстрелить.