Украина осталась без танков "Оплот"

На современные машины не хватает денег

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ) производит только 10 танков Т-84 "Оплот" в год. И этого катастрофически не хватает для обновления танкового парка Украины, которая старается "подогнать" войска под стандарты НАТО.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо ТВ" заявил бывший украинский военный, командир танка Алексей Бобовников. По его словам, только Т-84 оборудован информационным пультом, который позволяет командиру видеть, где находятся остальные танки. Ни в Т-64, ни в Т-72 ничего подобного нет, и порой приходится чуть ли не стучать по броне танка, чтобы приказать экипажу прекратить огонь или сменить позицию.

"Оплот" хороший, современный танк, но он нужен прямо сейчас – через 50 лет от будет не нужен", – сказал уволенный в запас танкист, служивший на Т-64.

"Оплот" не танк следующего поколения, вроде российской "Арматы", и его все равно придется заменять.

Стоит отметить, что танк "Оплот", построенный на базе Т-80, только с дизельным двигателем, по сути, предназначался на экспорт. Вот уже три года Таиланд с огромными задержками получает эти танки – всего по контракту 49. В ВСУ отправили лишь 10 машин – для всей армии это не более чем пробная партия. Т-84 показывают на парадах и выставках, но в войсках его практически не видели.

"Оплоты" участвовали в европейском танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge 2018 и показали худшие результаты по стрельбе, превратившись, по словам украинских журналистов, в тракторы. Система наведения не сработала, были проблемы и с заряжанием бронебойно-подкалиберного снаряда ЗВП6.



То есть танк пока не доработан, как и российский Т-14 "Армата". Но если "Армата" является машиной уже следующего поколения, то "Оплот" – это модернизированный советский танк с активной защитой и относительно современной электроникой.

На данный момент на Украине ведутся работы над танком с необитаемой башней, наподобие "Арматы". Однако, по словам того же Бобовникова, над проектом работают по собственной инициативе, поэтому в железе машина появится еще нескоро. А рассчитывать приходится на устаревшие Т-64, Т-72 и в лучшем случае Т-80.