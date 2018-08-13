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Украина показала новый танк Т-72

Фото: Укроборонпром
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Машину готовят для Донбасса

Успехи российских танкистов на биатлоне, выступающих на Т-72Б3, видимо, не дают покоя киевским властям, потому они вовсю готовят свою модернизированную версию легендарного советского танка. До уровня Т-72Б3 новейшей модификации с двигателем В-92С2Ф и автоматической коробкой передач он, конечно, не дотягивает, но составить конкуренцию сегодняшней российской машине может попробовать.


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Традиционно об испытаниях новой машины поведал на свой странице в Facebook Петр Порошенко. На выложенном видео танк Т-72АМТ, оборудованный противокумулятивными решетчатыми экранами, которые сразу отличают его от российской версии, бодро катится по полигону, а затем останавливается и стреляет. Больше в видео ничего нет. Хотя Порошенко пишет, что во время испытаний танк отрабатывал все режимы стрельбы всеми типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат".

По версии разработчиков, Т-72АМТ может уничтожить любой современный танк и поразить противника на расстоянии до 5 километров. Новая машина получила прибор ночного видения с ЭОП третьего поколения, прицел наведения 1К13-49 "Неман" от танка Т-72Б, комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 "Базальт" и турецкую радиостанцию.

Двигатели – 850-сильные В-84-1, как у российских Т-72Б3. Стоит отметить и динамическую защиту с элементами комплекса "Нож", который получил очень неоднозначную оценку в вооруженных силах. Превосходит ли эта защита российский "Контакт-5" на Т-72Б3 – большой вопрос.

Украинский танк однозначно уступает российскому Т-72Б3 нового образца. Однако защищен он неплохо, и в случае применении машины в Донбассе она может "навести немало шороху". Вот только неясно, уйдет ли машина в серию, пока в ВСУ ездят на старых Т-72.

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