В ВСУ созрел коварный план

У Киева есть план по захвату Донбасса за 10 дней. А осуществить эту, казалось бы, невыполнимую задачу должны помочь боевые самолеты и ударные беспилотники-камикадзе польского производства Wb Electronics.

Как сообщает новостное агентство "Харьков", летом этого года госкомпания "Укрспецэкспорт" получила техническую документацию на выпуск этих БПЛА по лицензии. Дроны-камикадзе представляют собой барражирующие боеприпасы, которые действуют в радиусе 10 км, поднимаются на высоту 500 м и развивают скорость 150 км/час. По словам донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, такие БПЛА применялись террористами в Сирии, и теперь "летающие бомбы" могут появиться в зоне проведения Операции объединенных сил. Ранее СМИ сообщали о сборке на Украине польских беспилотников Fly Eye, которые можно использовать для разведывательных целей, а также целенаведения.

По данным "Харькова", силы ВСУ уже готовятся к наступательной операции и наносят удары по всей линии фронта из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, БМП, БТР и крупнокалиберных пулеметов. Под ударом якобы оказались поселки Жабичево, Спартак, Трудовские, Александровка, Лозовое на окраине Донецка, Горловка и другие населенные пункты.

Официального подтверждения этой информации нет, в ВСУ ничего о начале какой-то наступательной операции не заявляли. А украинские СМИ сообщают, как обычно, все наоборот. Например, украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-центр объединенных сил пишет, что по бойцам ВСУ на Светлодарском направлении били из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, словом, из всего, что перечисляло агентство "Харьков". Ударам якобы подверглись станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое и другие. Словом, информационная война продолжается, как и не прекращается настоящая, но узнать о ней всю правду по-прежнему крайне тяжело.