Украинцы готовятся бежать в Венгрию

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В Закарпатье жители города Берегово теперь имеют двойное гражданство. К их украинским паспортам теперь добавились венгерские.
Важный шаг в жизни новоявленных подданных в консульстве Венгрии решили не предавать огласке. А для пущей торжественности момента получение второго паспорта отметили самым праздничным напитком.
"Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти", – пишет "Укринформ".
К материалу прикреплено любительское видео, где показано, как украинцы присягают на верность Венгрии. "Заклинание", на всякий пожарный, произносят трижды.
В посольстве Венгрии в Киеве получили письмо от агентства, где оно просит разъяснений. Известно, что запрос проследовал в высшие инстанции.
"Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – проинформировала русскоязычная собеседница, уточнив, что украинский не знает совсем. Тем временем консульство Венгрии и вовсе ответило молчанием.
Вдохновленный российский опытом Будапешт нацелился на часть Незалежной. Еще в начале августа украинцы предъявили венгерскому дипломату Ласло Папу ноту, Киев настаивал на официальных разъяснениях: почему Будапешт "открыл" такую должность, как министр по развитию Закарпатской области.
Дальше – больше. Если Венгрия не приведет убедительные аргументы, Украина намерена запретить чиновнику пересекать ее границы, предупредил тогда замглавы МИД угрожающей страны Василий Боднар.
Киев призывал Будапешт прекратить действовать во вред двусторонним отношениям и не вмешиваться во внутренние дела государства, иначе последний не минует дипломатического воздействия.
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