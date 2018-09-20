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В Академию СБУ проник агент ФСБ РФ

Фото: facebook.com/pg/SecurSerUkraine
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В Киеве ищут виновных

Патриотическая идея руководителей Службы безопасности Украины обернулась прославлением российских силовиков. В конце августа глава ведомства Василий Грицак торжественно открыл на стене здания, в котором располагается Академия СБУ в Киеве, мурал под названием "На страже безопасности Украины".

Изображение, задуманное как связь времен, представляет казака и современного бойца. Однако воин в черном оказался абсолютной копией одного из представителей белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России, сообщает УНИАН.

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Первым на промах СБУ обратил внимание Денис Гороховский. Он нашел журнал от февраля 2013 г., с обложки которого скопировали изображение украинские художники.

"Очередная перемога превратилась в зраду", – прокомментировал пользователь ляп силовиков Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ
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