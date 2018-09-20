В Академию СБУ проник агент ФСБ РФ

В Киеве ищут виновных

Патриотическая идея руководителей Службы безопасности Украины обернулась прославлением российских силовиков. В конце августа глава ведомства Василий Грицак торжественно открыл на стене здания, в котором располагается Академия СБУ в Киеве, мурал под названием "На страже безопасности Украины".

Изображение, задуманное как связь времен, представляет казака и современного бойца. Однако воин в черном оказался абсолютной копией одного из представителей белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России, сообщает УНИАН.

Первым на промах СБУ обратил внимание Денис Гороховский. Он нашел журнал от февраля 2013 г., с обложки которого скопировали изображение украинские художники.

"Очередная перемога превратилась в зраду", – прокомментировал пользователь ляп силовиков Незалежной.