Над Киевом взвился флаг ДНР

Бдительные украинцы впали в шок

Флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР увидели во вторник, 18 сентября, жители Лесной улицы Киева. Фотоподтверждение прислал один из пользователей украинского Telegram-канала.

Удивление и недоумение подписчиков быстро вылилось в вопрос, который, цензурно перефразируя, можно сформулировать так: "Кого бить за это безобразие?"

Но пыл радикалов оказался растрачен зря. На улицах Киева снимали кино.