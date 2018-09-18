Над Киевом взвился флаг ДНР

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Флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР увидели во вторник, 18 сентября, жители Лесной улицы Киева. Фотоподтверждение прислал один из пользователей украинского Telegram-канала.
Удивление и недоумение подписчиков быстро вылилось в вопрос, который, цензурно перефразируя, можно сформулировать так: "Кого бить за это безобразие?"
Но пыл радикалов оказался растрачен зря. На улицах Киева снимали кино.
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