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Над Киевом взвился флаг ДНР

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
продолжениеПьяный Порошенко зажег в кафешке
Бдительные украинцы впали в шок

Флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР увидели во вторник, 18 сентября, жители Лесной улицы Киева. Фотоподтверждение прислал один из пользователей украинского Telegram-канала.

Удивление и недоумение подписчиков быстро вылилось в вопрос, который, цензурно перефразируя, можно сформулировать так: "Кого бить за это безобразие?"

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