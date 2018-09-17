Киев закончит воевать с Донбассом через 2 года

Сменщик Порошенко положит конец вооруженному конфликту

Война на востоке Украины продолжается уже 4 года, однако Киев, несмотря на потери бойцов и ухудшение положения в стране, не намерен завершать вооруженный конфликт. По мнению депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, война в Донбассе продлится еще как минимум 2 года.

Он сравнил это противостояние с Великой Отечественной войной и подчеркнул, что никакой дальнейшей стратегии нет ни у Донбасса, ни у Киева.

"Я думаю, [война] продлится еще года два, если не больше, я думаю, надо, как минимум принять ряд мер, чтобы хоть немного облегчить жизнь тем людям, которые проживают на Донбассе", – цитирует Килинкарова НСН.

Он также отметил, что сторонам конфликта необходимо сесть за стол переговоров и согласовать условия перемирия. Возможно, что выборы на Украине в 2019 г. изменят ситуацию в стране и отношения с востоком.

