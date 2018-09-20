Порошенко добровольно отдал Крым России

Украинский генерал указал на неожиданные последствия разрыва договора о дружбе

Прекращение отношений между Киевом и Москвой вредит национальным интересам Незалежной. Такого мнения придерживается бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.



В интервью изданию "Апостроф" он отметил, что по договору Россия признает неприкосновенность границ и территориальную целостность Украины. То есть согласно документу Крым юридически входит в состав Украины, и РФ это признает. Решение президента Петра Порошенко о разрыве соглашения ставит крест на украинской принадлежности полуострова.

"Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договора", – предупредил генерал.

По его словам, "будет юридическая, политическая и пропагандистская спекуляция". Маломуж также не исключил обострения ситуации в Донбассе после разрыва соглашения.

При принятии судьбоносного решения украинский лидер, по мнению генерала, руководствовался лишь политическими мотивами, не учтя "юридические моменты". В связи с этим Маломуж рекомендовал Верховной раде не спешить с одобрением указа Порошенко. В парламенте ожидается острая дискуссия по этому вопросу, и принять решение "вслепую" депутаты могут только под давление президента, отметил экс-руководитель СВР.

Решение об отказе от продления договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вступило на Украине в силу накануне. Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что его страна официально уведомит Россию о непродлении договора на этой неделе. "Думаю, что в пятницу вышлем", – сказал дипломат в интервью агентству УНИАН.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закреплял стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия договора – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Отказаться от продления договора было инициативой Порошенко. Однако, разрывая отношения с РФ, украинский президент оставил себе путь к отступлению: он поручил именно не продлевать соглашение, подчеркнув, что о денонсации речи не идет.

Москва назвала действия Киева деструктивными и выразила глубокое сожаление в связи с происходящим. Эксперты и политики по обе стороны границы не раз говорили о том, что от прекращения действия этого документа пострадают в первую очередь интересы Украины и ее граждан. Но Порошенко это беспокоит в последнюю очередь: политологи не сомневаются, что популистское решение, которое понравится националистически настроенным слоям, принимается с прицелом на предстоящие президентские выборы.