Киев подсчитал прибыль от поездов в Москву

Отмена перевозок разорит железную дорогу страны

Пассажирские перевозки приносят Украине одни убытки. На это указывают некоторые чиновники Незалежной, выступающие за отмену железнодорожного сообщения с Россией. Дескать, никакой политики – исключительно экономические подход.

Статистика "Укрзализныци" данные об убытках подтверждает. В частности, за 2017 г. ведомство потеряло 10 млрд грн при перевозке граждан. Половину из этого убытка принесли пригородные электрички, половину – составы дальнего следования, сообщает LIGA.net.

Держится ведомство лишь за счет грузовых перевозок и пассажирских рейсов в Россию. Так, поезд N6/7, курсирующий из Киева в Москву, только за первое полугодие 2018 г. принес Украине 64,5 млн грн прибыли. Николаев – Москва – свыше 26 млн грн, Одесса – Москва – 25,7 млн гривен.

При этом поезда Киев – Мариуполь, Мариуполь – Львов, Николаев – Ивано-Франковск и ряд других, если следовать экономическим показателям, давно пора отменять, поскольку практически пустые вагоны только изнашивают железнодорожную инфраструктуру.

Отмена железнодорожного сообщения с РФ оставит "Укрзализныцу" без возможности поддерживать сеть дорог по стране, а граждан Незалежной – без удобного транспорта.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о подготовке правительственного решения об отмене поездов в РФ.

На днях президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве с РФ договора о дружбе и сотрудничестве.