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Крым останется без Черноморского флота

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
продолжениеУкраина вооружится до зубов
Глава Незалежной решил действовать законодательным путем

Президент Украины Петр Порошенко считает, что разрешение Киева Москве держать в Крыму военно-морскую базу было ошибочным. По его мнению, ситуацию нужно срочно менять.

"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине", – заявил он, выступая в Верховной раде в четверг, 20 сентября. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.

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По мнению президента, это просто необходимое изменение законодательства страны. "После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", – пояснил Порошенко.

Договор, согласно которому России позволялось держать военные корабли в Севастополе в течение 25 лет после 2017 г., был подписан в 2010 году. В обмен Киев получил скидку на газ в размере $100 за 1 тыс. куб. метров.

В начале недели Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. 

Николай ВИКТОРОВ
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