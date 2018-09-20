Крым останется без Черноморского флота

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что разрешение Киева Москве держать в Крыму военно-морскую базу было ошибочным. По его мнению, ситуацию нужно срочно менять.
"Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине", – заявил он, выступая в Верховной раде в четверг, 20 сентября. Прямую трансляцию вели украинские телеканалы.
По мнению президента, это просто необходимое изменение законодательства страны. "После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", – пояснил Порошенко.
Договор, согласно которому России позволялось держать военные корабли в Севастополе в течение 25 лет после 2017 г., был подписан в 2010 году. В обмен Киев получил скидку на газ в размере $100 за 1 тыс. куб. метров.
В начале недели Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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