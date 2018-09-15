Порошенко посоветовали искать причину проблем Незалежной в себе самом

Украина собралась судиться с Россией из-за ситуации вокруг Азовского моря. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем его принять. Мы укрепляем наши военное присутствие там и начинаем дело против России в международной Постоянной палате третейского суда", – сказал Порошенко газете The Washington Post.

Он подчеркнул, что у Киева есть "четкий правовой статус" на Азовском море, а цель Москвы заключается в том, чтобы захватить акваторию и сохранить под "оккупацией" Крым. И если она не остановится, то Киев готов пустить в ход свое единственное оружие против нее – санкции.

В Крыму заявление Порошенко о планах Москвы на Азовское море назвали фантастикой, которую Киев продвигает в народные массы с тем, чтобы убедить их в своей прозорливости и патриотичности. По мнению главы общественной палаты республики Григория Иоффе, Порошенко стоило бы для начала взглянуть на свои поступки (захваты российских судов "Норд" и "Михаил Погодин"), прежде чем кого-либо обвинять в чем-либо.

"Пусть посмотрят на себя и свои поступки. Тогда все станет понятно. Первоначальная вина за все, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Украиной, лежит на нынешней киевской власти", – цитирует Иоффе РИА "Новости".

Он также напомнил украинскому лидеру старую русскую поговорку, взятую из пьесы Николая Гоголя "Ревизор", – "на зеркало неча пенять, коли рожа крива".



