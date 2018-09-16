Как подобраться к Донбассу: украинцы придумали новый план
Взять территорию силой даже не надейтесь. С таким заявлением выступил украинский политик.
Комментируя идею о наступлении на Донбасс, которую вынашивают в Киеве, член партии "За життя" Виктор Медведчук напомнил, что "с той стороны 40 тысяч вооруженных людей, и неплохо вооруженных". Там вряд ли будут спокойно наблюдать, как к Донецку и Луганску подбираются "шажками". Этот план давно с треском провалился, отрезал политик.
"По разным данным экспертов – более 700 танков, примерно столько же в Западной Европе. Как вы себе представляете эти шажки? Полтора, два, три… Там, с той стороны что, будут наблюдать за этим?" – цитирует его "112 Украина".
Единственный выход – сесть за стол переговоров и найти компромисс, полагает Медведчук.
Напомним, ранее о ситуации в Донбассе высказались американцы. Спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер заявил, что сейчас там – "горячая стадия войны".
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