Американцы обманули Киев

Президент США Дональд Трамп от имени всей страны должен извиниться перед украинцами за то, что их обманули при подписании Будапештского меморандума. С таким заявлением выступил бывший глава Незалежной Леонид Кучма.

Одним из условий соглашения 1994 года стал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантию сохранения суверенитета украинского государства. По мнению Кучмы, разоружение лишило его страну международного политического веса.

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит", – цитирует политика телеканал "Еспресо".

Поэтому он считает, что американскому лидеру стоило бы активнее помогать Украине решить проблему, которая представляет угрозу для всего мира.