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Президент США Дональд Трамп от имени всей страны должен извиниться перед украинцами за то, что их обманули при подписании Будапештского меморандума. С таким заявлением выступил бывший глава Незалежной Леонид Кучма.
Одним из условий соглашения 1994 года стал отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантию сохранения суверенитета украинского государства. По мнению Кучмы, разоружение лишило его страну международного политического веса.
"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит", – цитирует политика телеканал "Еспресо".
Поэтому он считает, что американскому лидеру стоило бы активнее помогать Украине решить проблему, которая представляет угрозу для всего мира.
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