Раскрыты детали покушения на главу ДНР

Против руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко работало несколько диверсионных групп под управлением СБУ. Об этом сообщил задержанный в ДНР Александр Подгорелов, который признался, что был завербован украинскими спецслужбами для убийства Захарченко.

Погорелов был схвачен в 2017 г. при попытке установить самодельное взрывное устройство в туалете ресторана "Пушкин" в 2017 году. Задержанный признал, что параллельно в республику была направлена еще одна диверсионная группа, которая должна была заложить бомбу в другом общественном заведении.

Министерство госбезопасности ДНР передало телеканалу "Звезда" кадры допроса Подгорелова. На видео мужчина говорит, что организаторы покушения на Захарченко получили от американских спецслужб взрывное устройство с передатчиком, который ловил сигнал на расстоянии до 2 км, невзирая ни на какие препятствия, в том числе толстые бетонные стены.

Из видео непонятно, происходил ли допрос сразу после задержания подозреваемого или он дал показания уже после убийства Захарченко.



Глава ДНР погиб при взрыве в кафе в центре Донецка 31 августа.

