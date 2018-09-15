В ДНР нашли доказательства

Теракт в центре Донецка, в котором погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, был подготовлен при участии западных спецслужб. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, уже точно установлено, что теракт готовили сотрудники СБУ. Но в ходе расследованиях появились другие интересные детали.

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"В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", – цитирует его РИА "Новости".

Он подчеркнул, что следствие уже знает, кто стоит за терактом. По делу был задержан человек, чьи показания дали "полную раскладку".

Глава ДНР Александр Захарченко погиб привзрыве в местном кафе "Сепар" 31 августа.