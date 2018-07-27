СМИ: Ранен глава ДНР

В Незалежной сделали громкое заявление

Они сообщили, что Александр Захарченко получил ранение. Ему сделали операцию, и теперь донецкий лидер передвигается на костылях.

Он пострадал две надели назад под Авдеевкой, пишут "Ведомости Донбасса". Власти ДНР скрывают информацию, отмечает издание со ссылкой на соцсети.

"А шо энто все молчат? Захарченко што опять подстрелили? По сплетням, он опять на костылях, те 2 недели шо не появлялся был на операции, подэкують в самой первопрестольной, а щаз опять шкандыбает на костылях, из своей конторы никуда не выходит, и там половину приемов отменяет", "Скорей отжал не у тех. вот ноженьки и не уберег" (орфография и пунктуация сохранены), – приводят "Ведомости Донбасса" перекличку украинских пользователей.

Между тем Александр Захарченко провел совещание с руководителями профильных министерств и ведомств. Обсуждались проблемные вопросы о деятельности КП "Компания "Вода Донбасса" и о тарификации услуг для населения, сообщил корреспондент официального сайта ДНР .

Захарченко уже был ранен – в 2015 г., в бою с украинскими военными в Дебальцево. Тогда врачи достали из его ноги осколок от мины.