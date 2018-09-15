По делу об убийстве Александра Захарченко задержали агента СБУ

Мужчину подозревают в участии в расправе над бывшем главой ДНР

В Донецкой народной республике поймали сотрудника СБУ, который был задействован в покушении на Александра Захарченко.



Об этом заявил врио ДНР Денис Пушилин, передает РИА "Новости".

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Ранее стало известно, что задержанный сознался, что участвовал в убийстве Захарченко. Также он рассказал о причастности западных спецслужб к взрыву в центре Донецка, в результате которого погиб глава ДНР.