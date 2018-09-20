Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарченко убила самая мощная в мире взрывчатка

Александр Захарченко. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Киев пошел на очень большие траты, чтобы покушение точно удалось

Главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко убили при помощи CL-20 – самой мощной взрывчатки, придуманной человечеством. Об этом заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Его предположения опираются на известные факты. Во-первых, бомбу требовалось установить так, чтобы она не привлекала внимание. Ведь о том, что Захарченко периодически бывает в кафе "Сепар", знали все. Но появлялся он там незапланированно. Следовательно, бомба была заложена, а исполнитель дежурил поблизости с дистанционным устройством запуска, сказал Кошкин в интервью РИА ФАН.

По теме

Во-вторых, заложена бомба была в светильнике. То есть объем ее был маленьким. При этом мощность и радиус поражения – чрезвычайно большими.

В-третьих, один из диверсантов на допросе сказал, что Киев потратил на создание самодельного взрывного устройства более $10 тысяч. "Единственное взрывчатое вещество с большой поражающей способностью и высокой стоимостью – CL-20", – делает вывод Кошкин.

CL-20 был разработан в 1987 г. в Исследовательском центре вооружений ВМС США. Сейчас его производят считанные компании в мире, поэтому оно и стоит очень дорого. Его достоинство – высочайшая мощность взрыва. Недостаток – нестабильность. Поэтому его используют в сочетании с пластиком.  

"Взрывное устройство было очень сложное и дорогое. У Киева нет ни технического, ни научного потенциала, позволяющего создать что-то подобное", – подчеркивает эксперт. Поэтому донецкие следователи сразу заговорили об американском следе. Некоторые детали уточнил Александр Погорелов, задержанный за подготовку диверсии в другом кафе Донецка. По его словам, СБУ направила в ДНР несколько групп, задачей которых было устранение Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве бомбы в донецком кафе. Происшествие классифицировали как теракт.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

У жены Порошенко нашли любовника

У главы Украины настали тяжелые времена перед выборами

Названа величайшая ошибка США в истории

Трамп пожалел о вводе американских войск на Ближний Восток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей