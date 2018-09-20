Захарченко убила самая мощная в мире взрывчатка

Киев пошел на очень большие траты, чтобы покушение точно удалось

Главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко убили при помощи CL-20 – самой мощной взрывчатки, придуманной человечеством. Об этом заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Его предположения опираются на известные факты. Во-первых, бомбу требовалось установить так, чтобы она не привлекала внимание. Ведь о том, что Захарченко периодически бывает в кафе "Сепар", знали все. Но появлялся он там незапланированно. Следовательно, бомба была заложена, а исполнитель дежурил поблизости с дистанционным устройством запуска, сказал Кошкин в интервью РИА ФАН.

Во-вторых, заложена бомба была в светильнике. То есть объем ее был маленьким. При этом мощность и радиус поражения – чрезвычайно большими.

В-третьих, один из диверсантов на допросе сказал, что Киев потратил на создание самодельного взрывного устройства более $10 тысяч. "Единственное взрывчатое вещество с большой поражающей способностью и высокой стоимостью – CL-20", – делает вывод Кошкин.

CL-20 был разработан в 1987 г. в Исследовательском центре вооружений ВМС США. Сейчас его производят считанные компании в мире, поэтому оно и стоит очень дорого. Его достоинство – высочайшая мощность взрыва. Недостаток – нестабильность. Поэтому его используют в сочетании с пластиком.

"Взрывное устройство было очень сложное и дорогое. У Киева нет ни технического, ни научного потенциала, позволяющего создать что-то подобное", – подчеркивает эксперт. Поэтому донецкие следователи сразу заговорили об американском следе. Некоторые детали уточнил Александр Погорелов, задержанный за подготовку диверсии в другом кафе Донецка. По его словам, СБУ направила в ДНР несколько групп, задачей которых было устранение Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве бомбы в донецком кафе. Происшествие классифицировали как теракт.