В момент убийства Захарченко заметили странного человека

Неизвестного разыскивает полиция

У правоохранителей ДНР вызвал интерес мужчина, который, как они полагают, находился в кафе "Сепар", где произошел унесший жизнь главы самопровозглашенной республики взрыв. Данный человек был замечен именно в момент гибели Александра Захарченко. Его фотография размещена на официальном сайте ДНР.

"31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране", – сказано в сообщении.

Полицейские призывают неравнодушных внимательно рассмотреть лицо очевидца гибели Захарченко. Тех, кто располагает какой-либо информацией о гражданине со снимка, просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел. При этом в министерстве отмечают, что расследование теракта в кафе не прекращается.

Напомним, 31 августа в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.