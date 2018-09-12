Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В момент убийства Захарченко заметили странного человека

Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Неизвестного разыскивает полиция

У правоохранителей ДНР вызвал интерес мужчина, который, как они полагают, находился в кафе "Сепар", где произошел унесший жизнь главы самопровозглашенной республики взрыв. Данный человек был замечен именно в момент гибели Александра Захарченко.  Его фотография размещена на официальном сайте ДНР.

"31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране", – сказано в сообщении.

Полицейские призывают неравнодушных внимательно рассмотреть лицо очевидца гибели Захарченко. Тех, кто располагает какой-либо информацией о гражданине со снимка, просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел. При этом в министерстве отмечают, что расследование теракта в кафе не прекращается.

Напомним, 31 августа в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Спасибо, но нет: Япония отказалась от мирного договора с Россией

Японцы требуют отдать "северные территории"

Названы участники третьей мировой

Предвестником глобального конфликта станет Нибиру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей