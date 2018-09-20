Киев возьмет Донбасс силой

Порошенко не скрывает, что готовит новую войну

Вооруженные силы Незалежной должны быть готовы к силовому разрешению конфликта на востоке страны. С таким заявлением с парламентской трибуны выступил глава государства.



По его словам, мира необходимо добиваться политико-дипломатическим путем, "потому что именно такой вариант является оптимальным для Украины и соответствует нашим национальным интересам". Но если таким образом не получится добиться результата, придется расчехлять орудия.

"Кремль пытается убедить наших союзников в якобы подготовке Украиной силового сценария освобождения Донбасса. Конечно, у нас должна быть подобная опция, любая армия должна быть готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. И мы на этом акцентировали в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса", – заявил Петр Порошенко (его выступление транслировалось в прямом эфире телеканала "112 Украина").

Киев продолжит усиливать военное присутствие на Азове. "На повестку дня в ближайшее время выходит наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", – указал глава государства. Тем самым Украина сможет ответить на возможные "провокации" со стороны РФ и усилить плацдарм для наступления на Донбасс.

В своем послании политик сообщил, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября намерен поднять вопрос о развертывании в Донбассе миротворческой миссии. "Должен быть продемонстрирован реальный прогресс, в том числе согласование параметров развертывания в Донбассе миротворческой миссии", – отметил Порошенко, подчеркнув, что миссия должна присутствовать "на всей территории с выходом на границу (c Россией)".

"Если этого не будет, закон об особенном статусе (Донбасса) не заработает", – предупредил он.

В начале сентября власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) раскрыло детали плана готовящейся наступательной операции Вооруженных сил Украины. В республиканском минобороны сообщили, что Киев готовит масштабное наступление на южном фронте ДНР с использованием трех бригад ВСУ и добровольческих батальонов.

Тогда же заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае серьезного обострения ситуации в Донбассе в республике могут быть объявлены мобилизация и сборы резервистов, напоминает ИА "Новороссия".