Украинские радикалы штурмовали Верховную раду

Внутри находился перепуганный Порошенко

Представители националистических организаций и движений устроили столкновения с полицией у стен украинского парламента. Их акция была приурочена к ежегодному обращению главы государства к народным депутатам.



У площади перед Верховной радой собрались порядка 500 активистов. Они держали в руках символику движения "Национальный корпус" и ряда других националистических организаций, а также скандировали антиправительственные лозунги, передает УНИАН.

Главным требованием демонстрантов было упрощение процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, участвовавшим в конфликте в Донбассе на стороне Киева, и запрета на выдачу ветеранов АТО России. В какой-то момент участники митинга разожгли файеры. После того как на парламентскую трибуну поднялся президент Петр Порошенко, активисты попытались прорвать полицейский кордон и попасть внутрь здания.

Митингующие бросили в правоохранителей дымовую шашку, а потом петарду. В результате взрыва один из сотрудников полиции получил травму ноги из-за близкого разрыва петарды, сообщил телеканал "112 Украина". Но в столичной полиции эту информацию опровергли: мол, страж порядка сам упал.

"Участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги", – заявили представители городского УМВД.

Поводом для уличной акции стало решение Генпрокуратуры Украины об экстрадиции в РФ участника боевых действий в Донбассе Тимура Тумгоева, обвиняемого в причастности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В ходе выступления в Верховной раде Петр Порошенко прямо не касался интересующего националистов вопроса. Зато он объявил о том, что пункт о базировании Черноморского флота в Крыму будет вычеркнут из украинской конституции. Также он сообщил, что Киев будет разрабатывать и закупать новое вооружение и что Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому разрешению конфликта в Донбассе.