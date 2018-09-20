Иностранных дипломатов возмутила инициатива Львова

Канадский посол в Киеве Роман Ващук назвал "дискриминационным и просто тупым" объявленный во Львовской области мораторий на песни и фильмы на русском языке.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.

Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter. Львовский областной совет ранее объявил о запрете публичного использования в регионе "культурных продуктов" на русском языке. Планируется, что с населением будет проведена специальная разъяснительная работа. В дальнейшем депутаты хотят распространить действие законопроекта на всю территорию Незалежной, напоминает РИА "Новости".

Британский посол на Украине Джудит Гофф также осталась не в восторге от инициативы Львова. "Я более чем согласна. Давай, Львовская область, ты лучше, чем это (я говорю это как фан/студент украинского и русского языков)", – подчеркнула она в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение львовских парламентариев и отметила, что оно может осложнить жизнь многим депутатам Верховной рады. "Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?" – приводит слова дипломата RT.