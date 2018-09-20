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Порошенко хотел отдать Крым американцам

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
Севастополь президент Незалежной облюбовал в качестве базы для ВМС США

Украинский лидер был не прочь превратить Севастополь и Крым в военную "гостиницу" для Америки и других стран Запада. Однако Россия его планы нарушила.

Такое мнение высказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

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"Порошенко... фактически признался в том, что нынешние украинские власти и курирующие их западные политические круги готовили Крым и Севастополь к размещению баз... военно-морских сил США и других стран НАТО", – сказал Ненашев в интервью РИА "Новости".

Лидер Незалежной ранее заявил о том, что необходимо законодательно запретить дислокацию сил российского Черноморского флота в Крыму. По мнению эксперта, причина такого демарша может крыться в приближающихся президентских выборах – власти Украины изо всех сил хотят доказать Западу свою необходимость для проведения агрессивной политики против России.

Крым воссоединился с РФ после референдума в марте 2014 года. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. 

Валентина МАЙОРОВА
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