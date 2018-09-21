Россию выгоняют с Азовского моря

Евросоюз оголтело защищает украинские интересы

Запад решил вмешаться в конфликт Москвы и Киева вокруг Азова. Нет ничего удивительного в том, что европейские политики однозначно приняли сторону Украины, даже не попытавшись понять российскую позицию. По мнению ЕС, нашей стране следует убраться из внутренней акватории на радость режиму Петра Порошенко.



Заявление по поводу ситуации в Азовском море было сделано по итогам восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина — Европейский союз. Его текст опубликован на сайте Европарламента.

"Евросоюз выражает свою глубочайшую озабоченность в связи с усилением российского военного присутствия в Азовском море и блокированием транзита судов после строительства Керченского моста", – говорится в документе.

Европейские депутаты напомнили, что "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства". Это прописано в двусторонних документах.

Однако авторы резолюции не упомянули о том, что, согласно тем же двусторонним документам, пограничники обеих стран имеют право досматривать любые подозрительные суда в азовской акватории. Поэтому все претензии к Москве со стороны как Киева, так и Евросоюза совершенно бессмысленны.

Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, оба исторически относятся к внутренним водам России и Украины, а Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением. Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами.

После того как в апреле украинские пограничники захватили крымское рыболовное судно "Норд" и арестовали его команду, российская сторона усилила контроль над украинскими судами, идущими через Азовское море. Это вызывает у Киева массу недовольства, он заявляет о незаконных задержаниях судов.

Власти страны приняли решение усилить военное присутствие на Азовском море, чтобы защитить свои национальные интересы. В акваторию были переброшены патрульные катера, а к берегу стянуты артиллерийские установки.

На днях украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "пойти на уступки, сесть за стол переговоров". Президент страны Петр Порошенко, выступая накануне в парламенте, заявил о том, что Киев и дальше будет милитаризовать азовский регион.