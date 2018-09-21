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Порошенко утопил Россию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
продолжениеУмер бывший премьер-министр Украины
Лидер Незалежной рассказал о победных операциях в Донбассе

Верховный главнокомандующий ВС Украины Петр Порошенко отрапортовал – его армия остановила наступление в Донбассе, русские "захлебнулись". Борьба шла нешуточная: пришлось отражать и "кремлевскую барбароссу", и "путинский блицкриг", и "русскую весну". Но армия Незалежной под умелым управлением локализовала конфликт и теперь охраняет страну по всей линии российско-украинской границы. Все это президент Порошенко сообщил в своем Twitter.

"Ми зберегли країну. Кремлівська "барбароса", путінський бліцкриг, план "Русская весна" – захлинулися. Ми створили армію, яка звільнила дві третини території Донбасу, локалізувала конфлікт і тримає оборону на лінії фронту. Вона захищає країну по українсько-російському кордоні", – написал он.

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Накануне президент Незалежной выступал в Верховной раде. Парламентарии и граждане страны остались разочарованы: они услышали лишь констатацию трудностей, с которыми столкнулась страна. Но никакой конкретики, как будет облегчена жизнь людей, из уст президента не прозвучало.

Зато он внес предложения по поправкам в Конституцию, касающиеся пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, – рекомендовал запретить. В ответ граждане рекомендовали Порошенко перестать употреблять горячительные напитки перед публичными выступлениями, пишет Ura.ru.

Николай ВИКТОРОВ
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