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Британия подбирается к Донбассу

Фото: mil.gov.ua
продолжениеУкраинские сверхзвуковые ракеты оказались фейком
Министр обороны прилетел в Краматорск

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл в Краматорск, где проводится так называемая операция объединенных сил.

Как сообщает официальный сайт Минобороны Украины, высокопоставленный британец отправился прямо на передовую и "был поражен стойкостью и храбростью украинских воинов". Коллега британца Степан Полторак в Краматорск не приехал. Уильямсона сопровождал заместитель Минобороны Украины Анатолий Петренко, а также командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как говорится в пресс-релизе, Наев публично поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины в "борьбе с коварным врагом". Затем украинские военачальники продемонстрировали доказательства применения "оружия российского происхождения" против вооруженных частей ВСУ.

После этого Уильямсон в синей гражданской каске и бронежилете отправился на передовую в одну из бригад, где лично пообщался с военными.

Фото: mil.gov.uaБританец заверил бойцов ВСУ, что Лондон и впредь будет помогать и поддерживать Украину в борьбе с Москвой, что, в общем-то, вполне укладывается в исторически антироссийскую политику Великобритании.

Стоит отметить, что помощь Лондона Киеву незначительна по сравнению с той же американской. Тем не менее в июне уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшие несколько лет Королевство предоставит Украине £35 млн ($46,3 млн) в качестве финансовой помощи. Деньги пойдут на помощь украинской армии, а также университетам, которые переехали с Донбасса.

Ранее британские инструкторы в рамках программы "Орбитал" обучали украинских военных разминированию, борьбе со снайперами и бронетехникой противника. Всего, по данным газеты Daily Mirror, были подготовлены тысячи украинских военнослужащих.

Александр ИЛЬИН
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