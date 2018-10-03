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На Украине придумали план развала России

Фото: flickr.com//ministryofdefenceua
Для этого надо дружить с Румынией

Для того чтобы уничтожить Россию, Украине нужно скооперироваться с Грузией, Румынией и Молдовой, потому что рассчитывать на страны НАТО в борьбе с Москвой пока рано.

Молдова является морской державой, а Грузия близка к вступлению в НАТО, хотя спорные территории Южной Осетии и Абхазии являются серьезным препятствием для членства Тбилиси в альянсе. Тем не менее именно в сотрудничестве с этими странами Украина сможет "расшатать" Россию, параллельно укрепляя армию и флот, которого у Киева фактически не осталось. Для этого нужно покупать корабли у США и других стран, параллельно развивая свою судостроительную отрасль. 

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К таким выводам пришел эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара. Аналитик признает, что превзойти Россию в боевой мощи, которую она сконцентрировала на Крымском полуострове, сейчас просто невозможно. Поэтому остается только втягивать ее в дальнейшую гонку вооружений со странами НАТО, которая будет все больше изнурять Россию, ослабленную санкциями, изоляцией и внутренними проблемами. Главным партнером Украины Хара называет Румынию, а на Турцию рассчитывать не решается, так как "она вынуждена дружить с Россией".

Эксперт только рад, что Москва укрепляет свою базу в Севастополе. "Чем глубже Россия будет втягиваться в гонку вооружений, которая идет в Черном море, тем больше она будет увязать в войне в Сирии и Украине", – уверен Хара. Обескровленная имперской политикой, она "распадется, как Советский союз в 1991 году", или сменит свой "агрессивный" политический курс.

Поэтому на данный момент Украине не нужно прямо противостоять России, а лишь не давать ей продвинуться дальше, что пока достаточно проблематично с высокими ценами на нефть и газ. 

Александр ИЛЬИН
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