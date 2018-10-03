Украинцев готовят к войне с Россией

Москва стягивает силы к границе, предупредили в Киеве

Незалежная должна быть готова к наступлению со стороны северного соседа. Предупреждение поступило от секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

В качестве подтверждения своих опасений он привел активные действия с российской стороны. По словам Турчинова, Москва не прекращает попыток подобраться к украинской границе, разворачивая там "дополнительные военные подразделения".

"По количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск", – заверил он журналистов в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что нынешние действия РФ – это не показательные выступления. Таким образом она не только демонстрирует свою силу.

"Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы", – предупредил Турчинов.

О враждебности стран-соседок, которая может перерасти в нечто большее, говорил также глава украинского МИД Павел Климкин, который ранее гневно отреагировал на решение ПАСЕ. Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы готова вернуть Россию в свой состав.