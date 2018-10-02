Парламентарий считает, что глава Незалежной уже готов сбежать из страны

Президента Украины Петра Порошенко предупредили: если он задействует теневые схемы продажи украинской газотранспортной системы, после чего ГТС попадет в частные руки, то новый избранный лидер нации вернет ее в собственность народа. С таким заявлением выступила с трибуны парламента лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

"Новый президент Украины вернет государству ГТС, как "Криворожсталь". Хочу предупредить всех, кто вложит деньги или будет принимать участие в этой масштабной коррупции: никто никому не вернет деньги, которые заведут из офшоров для теневой приватизации системы", – цитирует "газовую принцессу" сайт партии.

Также пани Тимошенко обвинила в махинациях с украинской трубой лично главу государства пана Порошенко.

"Мы знаем точно, что аффилированные с ним офшоры задействованы в этой сделке. Я прошу его остановиться. Не использовать свои коррупционные планы против Украины. Пусть он уже через шесть месяцев спокойно уходит", – воззвала к совести президента лидер "Батькивщины".

По ее мнению, у Петра Алексеевича и его окружения уже "чемоданное настроение" – они хотят уйти, забрав все, что, как им кажется, "не нужно украинскому народу".

"Такая собственность, как ГТС, должна оставаться в государственной собственности. Стоимость построения такой системы с нуля – около $300 млрд. Продать за 7 почти половину ГТС значит провести коррупционную сделку на глазах у всего общества", – подчеркнула Юлия Владимировна.

Отмечается, что фракция будет настаивать на немедленном принятии законопроекта, который запретит любые манипуляции с собственностью ГТС.

Ранее, 28 сентября, в ходе пресс-конференции Тимошенко сообщила о намерении ликвидировать "Нафтогаз" после своей победы на предстоящих 31 марта 2019 г. президентских выборах. Пока она лидирует в различных соцопросах как потенциальный кандидат на высший пост в стране.

