Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тимошенко обвинила Порошенко в теневой распродаже ГТС Украины

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
Парламентарий считает, что глава Незалежной уже готов сбежать из страны

Президента Украины Петра Порошенко предупредили: если он задействует теневые схемы продажи украинской газотранспортной системы, после чего ГТС попадет в частные руки, то новый избранный лидер нации вернет ее в собственность народа. С таким заявлением выступила с трибуны парламента лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

"Новый президент Украины вернет государству ГТС, как "Криворожсталь". Хочу предупредить всех, кто вложит деньги или будет принимать участие в этой масштабной коррупции: никто никому не вернет деньги, которые заведут из офшоров для теневой приватизации системы", – цитирует "газовую принцессу" сайт партии.

По теме

Также пани Тимошенко обвинила в махинациях с украинской трубой лично главу государства пана Порошенко.

"Мы знаем точно, что аффилированные с ним офшоры задействованы в этой сделке. Я прошу его остановиться. Не использовать свои коррупционные планы против Украины. Пусть он уже через шесть месяцев спокойно уходит", – воззвала к совести президента лидер "Батькивщины".

По ее мнению, у Петра Алексеевича и его окружения уже "чемоданное настроение" – они хотят уйти, забрав все, что, как им кажется, "не нужно украинскому народу".


"Такая собственность, как ГТС, должна оставаться в государственной собственности. Стоимость построения такой системы с нуля – около $300 млрд. Продать за 7 почти половину ГТС значит провести коррупционную сделку на глазах у всего общества", – подчеркнула Юлия Владимировна.

Отмечается, что фракция будет настаивать на немедленном принятии законопроекта, который запретит любые манипуляции с собственностью ГТС.

Ранее, 28 сентября, в ходе пресс-конференции Тимошенко сообщила о намерении ликвидировать "Нафтогаз" после своей победы на предстоящих 31 марта 2019 г. президентских выборах. Пока она лидирует в различных соцопросах как потенциальный кандидат на высший пост в стране.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Рубль рухнет очень скоро

Россияне не верят в родную валюту, но держат в ней сбережения

Морская провокация США разозлила Китай

Американские корабли плавают в чужих водах как у себя дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей