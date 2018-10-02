Российский "след" из Солсбери надежно укрепляется в Незалежной

Свое слово в громком деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании намерен сказать бывший глава службы безопасности смещенного постмайданной волной президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь. Он запросил Оболонский районный суд Киева повторно допросить его в связи с появившейся информацией о якобы причастности некоего россиянина Анатолия Чепиги, которого журналисты из The Insider и Bellingcat идентифицировали как Руслана Боширова, к побегу Януковича в Крым в феврале 2014 году.

Об этом сегодня написал адвокат беглого украинского президента Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Экс-руководитель Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации об участии гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года", – сообщает юрист.

К посту адвокат приложил фотографию заявления Кобзаря.

Об участии Боширова-Чепиги в эвакуации главы Незалежной впервые поведал миру сбежавший из РФ журналист Сергей Канев буквально накануне. И тут закрутилось. Только утром на встрече с британской делегацией в Киеве министр внутренних дел Украины Арсен Аваков успел коротко уведомить западных партнеров, что украинские власти распознали одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей как "офицера ГРУ РФ" и участника побега Януковича, как тут же проклюнулся Кобзарь.

Экс-охранник смещенного главы государства выступает в качестве свидетеля стороны защиты по делу о государственной измене Януковича. В июле нынешнего года он уже давал в суде показания, как обращался в ФСО Российской Федерации в феврале 2014 г. с просьбой посодействовать переправке Януковича в Крым. Тогда украинского президента в установленном месте подобрали три российских вертолета.

И до сих пор в документах дела изменника Януковича ни разу не всплывали фамилии "Боширов" или "Чепига". Что нового намерен сообщить Кобзарь, неизвестно, но суд над Виктором Федоровичем явно затянется. Украинские СМИ уже полны однозначных заголовков о том, что экс-охранник вскроет "роль отравителя Скрипаля Чепиги" в побеге лидера нации в Россию.

Между тем, ранее сегодня в интервью "Комсомольской правде" подробно об этом рассказал участник эвакуации со стороны РФ бывший офицер ГРУ, майор запаса Александр Кикалов. По его словам, в нашей команде не было человека по имени Чепига.

Ждем с нетерпением продолжения британо-украинского шпионского сериала. Кажется, он сейчас выгоден и Терезе Мэй, которая вот-вот лишится своего премьерского кресла, и Петру Порошенко в преддверии президентской гонки.

