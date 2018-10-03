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Гордого за мову Порошенко высмеяли в Сети

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko
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Лидеру нации объяснили, почему украинский язык популярен в Европе

Ситуацией, когда из страны разбегается население, нельзя гордиться. На это указали подписчики президента Украины Петра Порошенко в соцсетях.

Ранее глава Незалежной опубликовал в Facebook пост, в котором радостно сообщил, что украинский язык занял 8-е место по популярности в Европе. Он не уточнил, что первое место в рейтинге принадлежит русскому языку. Однако подписчики и без этого не разделили ликование своего президента.

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"Конечно, потому что все украинцы ноги делают из Украины, на каком им языке еще разговаривать в Европе", – написал Тимофей Ефименко.

"Президент гордится тем, что благодаря проведенной им политике несколько миллионов украинцев выехало за границу искать лучшей доли, чтобы он мог постить о рейтинге украинского языка в Европе)) well done, next one", – прокомментировал Roman Zadorozhniy.

"Мы людей теряем! И это самая большая проблема! А когда политики спекулируют на языке и религии – то это позорно!" – подчеркнул Рустам Алоян.

"Армия, вера, язык – все верно. Но еще одним важным институтом государственности (признаком государственности) являются и всегда были – деньги (национальная экономика)", – напомнил президенту Евгений Ткач.

Ранее глава Незалежной потряс нардепов заявлением, что украинская армия за последние 4 года стала одной из самых сильных в Европе.

Николай ВИКТОРОВ
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