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Ситуацией, когда из страны разбегается население, нельзя гордиться. На это указали подписчики президента Украины Петра Порошенко в соцсетях.
Ранее глава Незалежной опубликовал в Facebook пост, в котором радостно сообщил, что украинский язык занял 8-е место по популярности в Европе. Он не уточнил, что первое место в рейтинге принадлежит русскому языку. Однако подписчики и без этого не разделили ликование своего президента.
"Конечно, потому что все украинцы ноги делают из Украины, на каком им языке еще разговаривать в Европе", – написал Тимофей Ефименко.
"Президент гордится тем, что благодаря проведенной им политике несколько миллионов украинцев выехало за границу искать лучшей доли, чтобы он мог постить о рейтинге украинского языка в Европе)) well done, next one", – прокомментировал Roman Zadorozhniy.
"Мы людей теряем! И это самая большая проблема! А когда политики спекулируют на языке и религии – то это позорно!" – подчеркнул Рустам Алоян.
"Армия, вера, язык – все верно. Но еще одним
важным институтом государственности (признаком государственности) являются и
всегда были – деньги (национальная экономика)", – напомнил президенту Евгений
Ткач.
Ранее глава Незалежной потряс нардепов заявлением, что украинская армия за последние 4 года стала одной из самых сильных в Европе.
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