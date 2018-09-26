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Украина стала самой большой православной страной

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеВоенные тайны Украины защитили простым паролем
Мания величия Порошенко прогрессирует

Глава Незалежной Петр Порошенко заявил в Нью-Йорке, что Украина является крупнейшей православной державой.

"Мы самая большая православная страна Европы", – сообщил он на встрече с украинской общиной в США. Как говорится на его официальном сайте, он рассказал о своих шагах по признанию Константинополем неканонических религиозных структур на Украине и создания там единой поместной автокефальной церкви.

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Порошенко признал, что светские политики не должны вмешиваться в вопросы веры. Но заявил, что во всем виновата Россия. "Меня упрекают в том, что в настоящем государстве церковь должна быть отделена. Я полностью с этим согласен. Особенно, когда это государство иностранное", – пошутил глава Незалежной.

Своей главной задачей он назвал "защиту Украины от той иностранной церкви", поскольку самая большая православная страна в Европе – это Украина, и она должна быть независимой.

Ранее Порошенко столь же серьезно заявил о мощи украинской армии. Выступая на прошлой неделе в Раде, он заявил, что ему удалось не только возродить Вооруженные силы, но и сделать ВСУ одними из самых эффективных в Европе. 

"Если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные", – прокомментировал заявление президента депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Николай ВИКТОРОВ
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