РПЦ разорвала дипотношения с Константинопольской церковью

Власти Незалежной в данном решении увидели "сепаратизм"

Священный Синод Русской православной церкви на внеочередном заседании приостановил совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Данный шаг стал ответом РПЦ на назначение КП своих экзархов, то есть посланников, в Киев для подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине.

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (МП) митрополит Волоколамский Иларион, сегодняшнее решение Синода можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.

"Это непоминовение Константинопольского патриарха по сути означает разрыв отношений. Мы временно приостанавливаем всякое общение с Константинопольским патриархатом. Если провести параллель с дипломатией, то это примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений", – цитирует его ТАСС.

Помимо этого, РПЦ приостанавливает свое участие в епископских ассамблеях, богословских диалогах и всех структурах, где председателями или сопредседателями выступают представители КП.

Однако верующие обоих патриархатов по-прежнему смогут причащаться из одной чаши.

Следующим шагом Синода может стать разрыв евхаристического общения с Константинопольской церковью. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", – отметил митрополит Иларион.

По его словам, вся ответственность за трагические последствия разделения Украинской православной церкви Московского патриархата ляжет "лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев".

Синод считает, что происходящее в Незалежной представляет "опасность для всего мирового православия", поэтому РПЦ обратилась ко всем поместным церквям с призывом "инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине", сообщает "Интерфакс".



Ранее в пятницу патриарх Кирилл заявил, что Константинополь вторгается в дела РПЦ так же, как в 1920-х гг., когда Русская церковь "находилась в тяжелейших условиях". Уже после заседания Синода пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сравнил его итог со светофором.

"Нынешнее решение Синода – это, образно говоря, желтый свет в наших отношениях. Он подразумевает два пути – либо красный и остановку всего движения, либо зеленый и возобновление диалога на дороге с двусторонним движением", – сказал Волков "Интерфаксу".

Своеобразно на новости из Москвы отреагировали представители верхнего эшелона постмайданных властей. Так, министр иностранных дел Павел Климкин решение членов Синода назвал сепаратизмом.

"Вроде бы, в РПЦ прекращают вспоминать Всесвятейшего Варфоломея при богослужении. Похоже, что в мировом православии появились настоящие сепаратисты", – написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, о том, что патриарх Варфоломей назначил двух экзархов в Киев, стало известно 7 сентября. Спустя три дня глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ готовит достойный ответ на действия Константинополя, пишет "Подмосковье сегодня". В МП тогда осудили решение Варфоломея, назвав его посягательством на каноническую территорию другой церкви.

