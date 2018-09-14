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Украинцы отменили решение по Крыму

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Киев откроет пункты пропуска на полуостров

Пограничники Незалежной распахнут двери в республику Крым (РК). Завтра возобновят работу заблокированные пункты пропуска "Каланчак" ("Армянск") и "Чаплынка" ("Перекоп").

Пропуск в Крым начнется с 10 утра по киевскому времени, сказано на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пограничные пункты закрыли в прошлый четверг, 6 сентября. Свои действия власти Незалежной объяснили заботой о здоровье граждан, ссылаясь на экологическую обстановку в РК, которая ухудшилась из-за предприятия беглого украинского олигарха в Армянске.

Таким образом, остался только один действующий пост – "Чонгар" ("Джанкой"), где возникла длинная очередь из желающих попасть на полуостров. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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