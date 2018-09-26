Информационная безопасность Незалежной оставляет желать лучшего

Национальная безопасность Украины оказалась под угрозой. Причиной едва не разразившейся катастрофы стали слабые навыки работы на компьютере у людей, которым поручено стоять на страже отчизны. Из-за этого секретные данные едва не стали легкой добычей хакеров.



Специалисты по защите информации, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины, активно использовали для защиты военной тайны "детские" пароли вроде "admin" и "123456". Об этом стало известно в ходе расследования, проведенного журналистами УНИАН.

Репортеры еще в мае этого года разведали, что для доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками "Днепр" используются стандартные учетные данные. Позднее оказалось, что аналогичная проблема присутствует на армейских почтовых серверах.

"Таким образом, без каких-либо специальных знаний можно свободно иметь доступ к свитчам, роутерам, АРМ, серверам, голосовым шлюзам, принтерам, сканерам и т.п., то есть иметь возможность анализировать огромный массив секретной информации вооруженных сил", – рассказал автор расследования Александр Дубинский.

Военное руководство и Служба безопасности Украины были поставлены в известность. Но за прошедшие месяцы ничего не изменилось по причине бюрократических проволочек. Иными словами, логины и пароли остались прежними. Видимо, поменять их настолько сложно, что для этой минутной процедуры требуется санкция едва ли не верховного главнокомандующего.

Если у кибервзломщиков возникнет желание получить доступ к системе управления войсками, они сделают это безо всякого труда. То, что этого до сих пор не произошло (по крайней мере широкой публике об этом ничего не известно), вероятно, свидетельствует о том, что военные тайны "самой сильной армии в Европе", как недавно назвал свои войска украинский президент Петр Порошенко, никого не интересуют.

Особый комизм ситуации придает то обстоятельство, что сейчас на Украине работает целых восемь трастовых фондов НАТО по киберзащите. На эти цели украинским вооруженным силам в прошлом году альянс выделил около 40 млн евро.

В феврале этого года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что в армии осваивают новые технологии и проводят обучение состава, а основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018 года. "Результат – налицо", – подытожил журналист Дубинский.

Уровень технической неосведомленности украинских военных поражает воображение. Если бы премия Дарвина (которая, как известно, ежегодно вручается тому, кто умер самым глупым способом) присуждалась в области информационной безопасности за самые "самоубийственные" поступки в этой сфере, то по итогам нынешнего года она бы однозначно досталась Министерству обороны Украины.