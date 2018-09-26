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Киев устроил провокацию на Азове

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda/
продолжениеУкраина останется без Азовского моря
Украина провела тактические учения под носом у России

На побережье Азовского моря прошли совместные маневры украинских военных и пограничников. Они отрабатывали противодействие предполагаемому противнику, под которым Киев понимает российскую армию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника", – сообщается на сайте погранслужбы.

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Во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, а пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений. Тем временем водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье, а военные врачи уделили повышенное внимание вопросам тактической медицины. Они оказывали первую помощь на поле боя и эвакуировали раненых из-под огня противника.

Отработку взаимодействия военных и пограничников следует расценивать как провокацию. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о создании в акватории Азовского моря новой военно-морской базы. Украинские дипломаты и военные до этого неоднократно заявляли о том, что боятся нападения со стороны России, и потому призывали увеличить военное присутствие в Приазовье. В Москве на это отвечали, что подобные действия приведут лишь к обострению обстановки в регионе. Но это не помешало Киеву устроить на Азове маневры.

Азовские учения стали не единственными, которые проходят на Украине в эти дни. С 25 по 29 сентября на территории Незалежной ведутся стратегические командно-штабные маневры "Казацкая воля – 2018". Ими руководит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Основной целью маневров является наращивание возможностей органов управления войсками в ходе ведения оборонительных действий, а также в ходе контрнаступательных операций", – сообщается на странице украинского Генштаба в Facebook.

Андрей ФИЛАТОВ
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