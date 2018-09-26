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Украина позовет в Азовское море корабли НАТО

Фото: wikipedia.org/US Navy
После этого Киев может потерять все

В конце августа киевские власти заявили, что пока не будут денонсировать соглашение с Россией по Азову, которое закрепляет за ним статус внутреннего моря двух государств. Однако споры в Незалежной продолжаются до сих пор.

Все дело в том, что если Украина в одностороннем порядке выйдет из этого соглашения, то теоретически она может пригласить в Бердянск и Мариуполь боевые корабли НАТО. Пока же Киев только выразил намерение попросить альянс сопровождать свои корабли в Азовском море, которые, по мнению киевских властей, постоянно терроризируют российские военные катера. Но пока действует соглашение, это не представляется возможным: необходимо одобрение Москвы.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, разрыв соглашения даст повод России заявить о территориальном споре, и она может просто закрыть Азовское море для украинских кораблей.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у него есть какой-то "секретный план", согласованный с западными партнерами, по которому Киев в итоге выйдет из договора.

Фото: wikipedia.org/SokOs По мнению большинства экспертов, инициатива Климкина не более чем фантазия и блеф. Так, украинский политолог Юрий Городненко уверен, что договор нельзя пересмотреть.

"Его можно лишь расторгнуть по желанию одной из стороны. Для этого надо уведомить другого подписанта и через пять месяцев документ автоматически прекращает действие", – цитирует Городненко "Свободная пресса".

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, в этом случае Украине придется заключать новый международный договор, в котором будут прописаны не только желания Киева, но и учтены интересы Москвы. Совершенно ясно, что они будут расходиться с планами Климкина.

Александр ИЛЬИН
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